Vince Russo: “Se The Rock è quello che conosciamo oggi, lo deve a me” (Di martedì 8 ottobre 2024) Forse i fan dell’ultima ora non lo sapranno, ma The Rock non è stato sempre quel catalizzatore di attenzioni che è ora. Il Final Boss, capace di smuovere le folle solamente alzando un sopracciglio, ha vissuto, infatti, un esordio sconfortante, col personaggio di Rocky Maivia che fu ampiamente criticato dai fan (famosi i cori “die Rocky die”). Nessun ringraziamento Vince Russo, che ha lavorato per diversi anni nella WWE, ha avuto un ruolo significativo nel plasmare la carriera di molti wrestler, tra cui quella di The Rock, a detta sua. In un recente episodio di The Coach and Bro Show su Sportskeeda’s Backstage Pass, Russo ha parlato del debutto di The Rock: “Ero presente quando Rocky Maivia uscì con i suoi nastrini e fu fischiato fin fuori dall’edificio. Poi, a Monday Night Raw, lui sta per andare fuori. Zonawrestling.net - Vince Russo: “Se The Rock è quello che conosciamo oggi, lo deve a me” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Forse i fan dell’ultima ora non lo sapranno, ma Thenon è stato sempre quel catalizzatore di attenzioni che è ora. Il Final Boss, capace di smuovere le folle solamente alzando un sopracciglio, ha vissuto, infatti, un esordio sconfortante, col personaggio diy Maivia che fu ampiamente criticato dai fan (famosi i cori “diey die”). Nessun ringraziamento, che ha lavorato per diversi anni nella WWE, ha avuto un ruolo significativo nel plasmare la carriera di molti wrestler, tra cui quella di The, a detta sua. In un recente episodio di The Coach and Bro Show su Sportskeeda’s Backstage Pass,ha parlato del debutto di The: “Ero presente quandoy Maivia uscì con i suoi nastrini e fu fischiato fin fuori dall’edificio. Poi, a Monday Night Raw, lui sta per andare fuori.

WWE BAD BLOOD : Torna Jimmy Uso e fa vincere Roman e Cody - poi arriva The Rock - twitter. Rocky non ha spiegato nulla, rimanendo in silenzio prima di voltarsi per andarsene. Il suo gesto e la sua presenza suggeriscono un possibile coinvolgimento nelle vicende della famiglia Anoa’i, con Solo Sikoa sconfitto ancora una volta, l’idea è che il focus potrebbe spostarsi sulla sua ... (Zonawrestling.net)

The Rock : “Ecco come andò il mio primo incontro con Vince McMahon” - Vince mi disse che aveva capito cosa volessi dire, non aggiunse altro, mi disse soltanto che il mio nome sarebbe stato Rocky Maivia, cioè lo stesso di mio padre e di mio nonno. Lui mi chiese subito quale fosse la cosa più importante da fare per me ed io risposi che il mio interesse era quello di ... (Zonawrestling.net)

Firenze - finalissima del College Clash : chi vince suona al Firenze Rocks - Premi per le band, ma anche per il pubblico. Sarà una sfida segnata da generi e approcci diversi alla musica: nati sui banchi del Liceo Musicale Dante, i Burning Blood navigano in acque rock, blues e fusion. Burning Blood, DRVN, Revue, Ejent, HSO, Magnitudo 18 sono i gruppi che si daranno battaglia ... (Lanazione.it)