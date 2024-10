Bergamonews.it - Verdello, maltratta la madre e la costringe e pagargli la droga

(Di martedì 8 ottobre 2024). Nella serata di venerdì 4 ottobre un giovane italiano di 29 anni, residente a, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale di Bergamo. L’uomo, negli ultimi mesi, aveva iniziato are la, con la quale abitava: continui insulti, a volte anche distruggendo mobili in casa. Inutili gli interventi di altri familiari che tentavano di riportare alla calma il giovane. La situazione, negli ultimi mesi, era diventata insostenibile, tanto dare laa trasferirsi in un altro appartamento. I nonni, dirimpettai del nipote, aevvano deciso di trasferirsi in Sicilia: entrambi, molto anziani, ricevevano continue richieste di denaro e, al momento del rifiuto, venivano insultati. Denaro che veniva chiesto per l’acquisto di stupefacenti e alcool.