Uragano Milton verso Florida allarme totale | Andate via o morirete

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Uragano Milton sta arrivando e la Florida si prepara ad una catastrofe. Milton, con venti a quasi 250 km orari, è un Uragano di categoria 4 – molto vicino a 5 – e secondo le previsioni avrà un impatto devastante sullo stato che è stato appena investito dall'Uragano Helene. "E' una questione di vita o morte", afferma il sindaco di Tampa, Jane Castor.

WWE : La fortuna aiuta gli audaci - il roster di NXT si salva dall’uragano Milton - In queste ore nello stato della Florida, dove normalmente si tengono le puntate di NXT, è stato indetto un ordine di evacuazione rivolto a più di un milione di abitanti a causa dell’imminente uragano Milton, che dovrebbe toccare lo stato in un non precisato punto tra le 17 e le 21 di ... (Zonawrestling.net)

Uragano Milton - il peggiore in 100 anni - Milton potrebbe provocare danni per 175miliardi di dollari. "Rischiamo la tempesta peggiore in 100 anni", afferma il presidente Usa, Joe Biden. 21. Petersburg. L'uragano è stato declassato a categoria 4, ma un milione di persone è in fuga dalle zone più esposte. . 36 L'uragano Milton con i suoi ... (Televideo.rai.it)

(Adnkronos) – L'uragano Milton sta arrivando e la Florida si prepara ad una catastrofe. Milton, con venti a quasi 250 km orari, è un uragano di categoria 4 – molto vicino a 5 – e secondo le previsioni avrà un impatto devastante sullo stato che è stato appena investito dall'uragano Helene.