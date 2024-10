Lanazione.it - "Un premio meritato da tutti noi"

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Questa vittoria è unper la squadra. I ragazzi hanno sempre giocato bene, anche se ci erano mancati i risultati. Stavolta siamo stati superiori ai nostri avversari in qualsiasi aspetto". E’ ovviamente soddisfatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la prima, storica vittoria ottenuta dalla sua squadra nel girone D di serie D. Un successo arrivato al termine di una prestazione più che positiva, sul campo di una diretta avversaria per la permanenza in categoria come la Sammaurese. "Sono punti che potrebbero davvero pesare nell’economia della stagione. Sappiamo però che non abbiamo ancora fatto niente. Questa vittoria ci consentirà di lavorare con più serenità, ma ne andranno aggiunte molte altre per arrivare alla salvezza – insiste il tecnico bluamaranto - . Ho visto tantissimi aspetti positivi.