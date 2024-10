Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 8 ottobre 2024: la decisione di Suor Maura

(Di martedì 8 ottobre 2024)prenderà unaimportante ad Unal, come si evince dalladella puntata della soap opera di Rai 3 in onda martedì 8. La religiosa, di recente, ha confessato a Lara di aver aggredito Roberto Ferri dopo un'accesa discussione durante la quale ha intimato all'uomo di stare lontano dalla Martinelli. Lara è rimasta scioccata dalla rivelazione di, ma l'ha sollecitata a non costituirsi in quanto in convento è un punto di riferimento per tante persone. La Martinelli, inoltre, ha fatto presente alla religiosa che, in fondo, ha agito così soltanto per difendere lei e che, per questo, può evitare di andare alla polizia ad autodenunciarsi., però, proprio dopo una conversazione con Lara, farà una una scelta inattesa. Nel frattempo, Nunzio sarà reduce dal doloroso confronto con Rossella.