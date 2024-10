Ilrestodelcarlino.it - Un momento magico per l’Atletico Ascoli

(Di martedì 8 ottobre 2024)davveroperche a Notaresco ha conquistato la terza vittoria esterna consecutiva. Il risultato di 2-1 ottenuto grazie alle reti di Manel Minicucci e del ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi ha infatti permesso di far salire la squadra di Simone Seccardini al secondo posto in classifica a due lunghezze dalla capolista Chieti. Niente male per una squadra che è soltanto alla sua seconda esperienza in Serie D. La reazione dopo la sconfitta interna su rigore nel derby contro la Fermana, è stata davvero veemente e la compagine del Patron Graziano Giordani ha inanellato due belle e convincenti vittorie in trasferta a Recanati e Notaresco che si sommano a quella ottenuta nella seconda giornata a Civitanova. Atleticoche si conferma quindi una vera ‘macchina da trasferta’ con il terzo successo esterno su tre gare disputate.