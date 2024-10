Un investimento di 200 mila euro sul cimitero, l'assessore: "Non lo stiamo trascurando, restyling al via" (Di martedì 8 ottobre 2024) “Sul cimitero abbiamo previsto un investimento di 200 mila euro per il 2024. Cinquantamila sono già stati messi a terra e ora ci prepariamo a bandire l’appalto per gli altri 150 mila. Siamo nei tempi programmati”. L’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni fa il punto sullo stato degli Riminitoday.it - Un investimento di 200 mila euro sul cimitero, l'assessore: "Non lo stiamo trascurando, restyling al via" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Sulabbiamo previsto undi 200per il 2024. Cinquantasono già stati messi a terra e ora ci prepariamo a bandire l’appalto per gli altri 150. Siamo nei tempi programmati”. L’ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni fa il punto sullo stato degli

Rinascente - via alla beauty hall all’ex cinema Odeon di Milano : investimento da 50 milioni - Cocchini: «Cinema, beauty e area food» Intervistato proprio da Milano Finanza, Cocchini ha spiegato: «Sarà un’estensione di Rinascente su una superficie di circa 3 mila metri quadrati. Cocchini ha aggiunto: «Il main building avrà libero un migliaio di metri a piano terra, quelli che attualmente ... (Lettera43.it)

Latina punta sulla trasformazione digitale : investimento da oltre 100mila euro del Comune - L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matilde Celentano, punta sulla trasformazine digitale ed è pronta a investire sul potenziamento informatico dell’ente. Nell'ultimo Consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio di importo pari a 116mila euro. “La somma – ha... (Latinatoday.it)

Investimento da 600mila euro per rendere più ’green’ le case - Ciò ha permesso il salto di tre classi energetiche, da D ad A1. La sindaca di Bentivoglio, eletta a giugno, ha espresso la stessa soddisfazione per i lavori portati a termine in via Moro: "Il piano di riqualificazione energetica di Acer comprendeva inizialmente più di 100 immobili in tutta la ... (Ilrestodelcarlino.it)