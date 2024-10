Un amore segreto alla corte vicereale di Napoli, nelle opere di don Giuseppe Storace d’Afflitto di Palmisciano e Benedetto (Di martedì 8 ottobre 2024) NapoliKDPAnno: 2024Pagine: 817ISBN: 979-8334042483 Una biografia di Giuseppe Storace d’Afflitto. Un amore segreto alla corte vicereale di Napoli. L’inversione del mitico amore tra Nisida e Posillipo. Per il vocabolario italiano-napoletano e napoletano-italiano di Giuseppe Storace d’Afflitto. Vi sono aggiunte varie: Musa lirica, Il monte Posilipo; la tiorba a taccone; Rebuffo alli Spagnuoli. Approfondimento di alcuni vocaboli; Un abito da viceregina; le fonti, la realizzazione. Nel volume si troveranno le traduzioni in italiano di alcune parole napoletane la cui cognizione si è persa (‘gallo patano’, ‘na varvetta’ ), il contenuto di libri che erano considerati dispersi (Domenico de Sanctis, Le spine di Parnaso ), l’analisi e la comparazione di tante opere non considerate da altri studiosi (Giovanni di Dura, Musa lirica ). Puntomagazine.it - Un amore segreto alla corte vicereale di Napoli, nelle opere di don Giuseppe Storace d’Afflitto di Palmisciano e Benedetto Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024)KDPAnno: 2024Pagine: 817ISBN: 979-8334042483 Una biografia di. Undi. L’inversione del miticotra Nisida e Posillipo. Per il vocabolario italiano-napoletano e napoletano-italiano di. Vi sono aggiunte varie: Musa lirica, Il monte Posilipo; la tiorba a taccone; Rebuffo alli Spagnuoli. Approfondimento di alcuni vocaboli; Un abito da viceregina; le fonti, la realizzazione. Nel volume si troveranno le traduzioni in italiano di alcune parole napoletane la cui cognizione si è persa (‘gallo patano’, ‘na varvetta’ ), il contenuto di libri che erano considerati dispersi (Domenico de Sanctis, Le spine di Parnaso ), l’analisi e la comparazione di tantenon considerate da altri studiosi (Giovanni di Dura, Musa lirica ).

