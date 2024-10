Ilgiorno.it - Ucciso a Tel Aviv. Victor Green era milanese

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le foto del mare. Quelle ai tatuaggi – la sua passione –. Su un foglio, una scritta a matita forse preludio a un’opera da incidere sulla pelle: “Become who you are“, diventa ciò che sei. Al centro del foglio, la stella di David, segno distintivo del popolo ebraico. Scorci di un mondo postato sui canali social: quello diShimshon, italo-isrealiano di 33 anni, con doppia cittadinanza, residente a Milano, che è tra le sette vittime dell’attentato a Jaffa, a sud di Tel, dello scorso 1° ottobre. La conferma è arrivata ieri dall’unità di crisi della Farnesina che ha informato i familiari di. Secondo quanto emerso, il trentatreenne era da tempo ospite del rifugio Gagon per persone senza fissa dimora. Le ultime foto sul suo profilo Instagram sono al mare e risalgono allo scorso 22 settembre: la spiaggia, le palme, un selfie.