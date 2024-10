Sport.quotidiano.net - Tre Valli Varesine 2024 cancellata, Pogacar in prima fila per lo stop

(Di martedì 8 ottobre 2024) Varese, 8 ottobre- L'attesa per rivedere in azione in maglia iridata Tadejdopo l'impresa al Giro dell'Emiliaera tanta, ma il maltempo ci si è messo di mezzo rovinando lo spettacolodi farlo addirittura terminare: la Trevienemutilata nel percorso, poi sospesa e infine annullata. I dettagli Ilpasserà alla storia per un evento mai successo in 103 edizioni della corsa che chiude il Trittico Lombardo, che a questo punto nell'anno in corso si può ridurre alla Coppa Agostonie alla Coppa Bernocchi, vinte rispettivamente da Marc Hirschi e dalla sorpresa Stan Van Tricht. E' andata decisamente meglio alla gara femminile, disputata in precedenza e conclusa, seppur a sua volta accorciata, con la vittoria di Cedrine Kerbaol con 13'' di vantaggio su Silvia Persico.