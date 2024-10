Travain (CCUd Borgo Stazione - Udine) scrive a De Toni e Fedriga: "Lavorare sull'identità per rigenerare la comunità" (Di martedì 8 ottobre 2024) Il leader dello storico Coordinamento civico rionale Udinese scrive al Sindaco ed al Presidente della Regione, in trattativa per la riqualifica del quartiere ferroviario cittadino: "Si badi alla 'civitas' prima che all''urbs'!". "Spettabili Autorità, con riferimento ad intenti e progetti comunali Udinetoday.it - Travain (CCUd Borgo Stazione - Udine) scrive a De Toni e Fedriga: "Lavorare sull'identità per rigenerare la comunità" Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il leader dello storico Coordinamento civico rionaleseal Sindaco ed al Presidente della Regione, in trattativa per la riqualifica del quartiere ferroviario cittadino: "Si badi alla 'civitas' prima che all''urbs'!". "Spettabili Autorità, con riferimento ad intenti e progetti comunali

