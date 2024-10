Tiafoe perde le staffe e inveisce contro l’arbitro a fine partita: «Vaff***ulo» (VIDEO) (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo una battaglia lunga tre ore, il tennista americano Tiafoe ha perso la partita contro Roman Safiullin al Masters 1000 di Shanghai. Ma il finale è stato tutt’altro che tranquillo. Dopo aver stretto la mano dell’avversario, lo statunitense si è avvicinato all’arbitro e ha iniziato ad inveirgli contro urlando: «Fuck you» (Vaff***ulo)». pic.twitter.com/9kdccxYdPo — Tennis Highlights (@TennisHigh61330) October 8, 2024 L’attacco dal tennista, ingiustificabile, trova spiegazione nel tie-break del terzo set. Sul 5-5, Tiafoe ha ricevuto un time violation mentre era al servizio ed è stato costretto a servire una seconda, perdendo poi il punto e mandando a match point l’avversario Safiullin. Già nel corso della partita l’americano aveva ricevuto un warning. Ilnapolista.it - Tiafoe perde le staffe e inveisce contro l’arbitro a fine partita: «Vaff***ulo» (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo una battaglia lunga tre ore, il tennista americanoha perso laRoman Safiullin al Masters 1000 di Shanghai. Ma il finale è stato tutt’altro che tranquillo. Dopo aver stretto la mano dell’avversario, lo statunitense si è avvicinato ale ha iniziato ad inveirgliurlando: «Fuck you» ()». pic.twitter.com/9kdccxYdPo — Tennis Highlights (@TennisHigh61330) October 8, 2024 L’attacco dal tennista, ingiustificabile, trova spiegazione nel tie-break del terzo set. Sul 5-5,ha ricevuto un time violation mentre era al servizio ed è stato costretto a servire una seconda,ndo poi il punto e mandando a match point l’avversario Safiullin. Già nel corso dellal’americano aveva ricevuto un warning.

