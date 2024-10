Liberoquotidiano.it - Thiago Motta "rovinato" da Douglas Luiz: ecco qual è la tassa che deve pagare a ogni partita

(Di martedì 8 ottobre 2024)rovina la festa a. Ci aveva già provato in Champions League ma non ci era riuscito “per colpa” di Vlahovic e Conceiçao che l'avevano buttata dentro tre volte nonostante l'uomo in meno in casa del Lipsia. Non contento, ci ha riprovato regalando un altro rigore, e stavolta ci è riuscito. Dal dischetto va Marin che pareggia i conti con il rigore iniziale di Vlahovic e spinge il Cagliari a sfiorare il colpaccio: Obert colpisce un palo a pochi minuti dalla fine. Non è sempre domenica e non ci sono sempre Vlahovic e Conceiçao in stato di grazia a rimediare agli errori di un singolo: il serbo sbaglia infatti il 2-0 praticamente fatto a 15' dalla fine, allargando il piattone con troppa sufficienza davanti alla porta spalancata, e il portoghese si fa espellere prima del recupero per una simulazione (era già ammonito).