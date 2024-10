Terrore nella notte, auto giù da un ponte: volo di 8 metri (Di martedì 8 ottobre 2024) Siena, 8 ottobre 2024 – Pauroso incidente stradale ieri sera poco dopo mezzanotte. Lungo la provinciale di Piscialembita, nel comune di Sovicille, un’auto è precipitata da un ponte da un'altezza di circa 8 metri. Gli occupanti della vettura all'arrivo dei soccorsi erano già fuori dalla vettura, miracolosamenti illesi, ma con diverse escoriazioni. I vigili del fuoco ha recuperato i feriti che sono stati poi affidati alle cure del personale sanitario del 118. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’auto alimentata a Gpl. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Lanazione.it - Terrore nella notte, auto giù da un ponte: volo di 8 metri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Siena, 8 ottobre 2024 – Pauroso incidente stradale ieri sera poco dopo mezza. Lungo la provinciale di Piscialembita, nel comune di Sovicille, un’è precipitata da unda un'altezza di circa 8. Gli occupanti della vettura all'arrivo dei soccorsi erano già fuori dalla vettura, miracolosamenti illesi, ma con diverse escoriazioni. I vigili del fuoco ha recuperato i feriti che sono stati poi affidati alle cure del personale sanitario del 118. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’alimentata a Gpl. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

