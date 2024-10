Tentano di svaligiare un appartamento, spediti ai domiciliari (Di martedì 8 ottobre 2024) Arresti domiciliari per Salvatore Salvati, 50enne napoletano, responsabile di un tentato furto in appartamento compiuto nel luglio scorso in via Delle Betulle a Caserta, insieme al complice, Salvatore Esposito, 35enne partenopeo. È quanto disposto dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Casertanews.it - Tentano di svaligiare un appartamento, spediti ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arrestiper Salvatore Salvati, 50enne napoletano, responsabile di un tentato furto incompiuto nel luglio scorso in via Delle Betulle a Caserta, insieme al complice, Salvatore Esposito, 35enne partenopeo. È quanto disposto dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Tentano di svaligiare un appartamento - spediti ai domiciliari - Arresti domiciliari per Salvatore Salvati, 50enne napoletano, responsabile di un tentato furto in appartamento compiuto nel luglio scorso in via Delle Betulle a Caserta, insieme al complice, Salvatore Esposito, 35enne partenopeo. . . . È quanto disposto dal gip del tribunale di Santa Maria Capua ... (Casertanews.it)