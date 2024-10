Temptation Island 2024, Alfred va dalla tentatrice Sofia post falò: “Voglio conoscerti fuori” | Video Witty Tv (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella quinta puntata di Temptation Island 2024, abbiamo visto Alfred andare dalla tentatrice Sofia dopo il falò di confronto con la sua ragazza Anna. Il giovane ha deciso di uscire da solo dal programma e ha chiesto a Filippo di poter incontrare Sofia: “Ti Voglio conoscere meglio fuori da qua“. I due si sono baciati: “Vali tanto, te lo giuro. Andiamo via da qua“, ha risposto la single. Ecco il Video Witty Tv. Superguidatv.it - Temptation Island 2024, Alfred va dalla tentatrice Sofia post falò: “Voglio conoscerti fuori” | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella quinta puntata di, abbiamo vistoandaredopo ildi confronto con la sua ragazza Anna. Il giovane ha deciso di uscire da solo dal programma e ha chiesto a Filippo di poter incontrare: “Ticonoscere meglioda qua“. I due si sono baciati: “Vali tanto, te lo giuro. Andiamo via da qua“, ha riso la single. Ecco ilTv.

