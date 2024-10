Stellantis & Green Deal, mix micidiale. Concessionarie in rivolta: “Basta auto elettriche, nessuno le vuole” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Non le vogliono, non le vendiamo”. Anche i concessionari delle auto Stellantis, dopo gli operai, sono sul piede di guerra con l’azienda degli Elkann e si muovono direttamente, scrivendo alla Ue per sollecitare l’allargamento dei limiti imposti alla realizzazione di auto a scoppio, rispetto all’incremento della produzione di vetture elettriche. “I concessionari che vendono i 14 marchi di Stellantis hanno scritto una lettera alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, chiedendole di ritardare di due anni — quindi al 2027 — il traguardo per ridurre del 15% le emissioni, ritenuto non realizzabile nelle attuali condizioni di mercato. La richiesta è sostenuta dall’Acea, l’associazione dei costruttori in Europa, con a capo Luca de Meo, ceo di Renault. Secoloditalia.it - Stellantis & Green Deal, mix micidiale. Concessionarie in rivolta: “Basta auto elettriche, nessuno le vuole” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Non le vogliono, non le vendiamo”. Anche i concessionari delle, dopo gli operai, sono sul piede di guerra con l’azienda degli Elkann e si muovono direttamente, scrivendo alla Ue per sollecitare l’allargamento dei limiti imposti alla realizzazione dia scoppio, rispetto all’incremento della produzione di vetture. “I concessionari che vendono i 14 marchi dihanno scritto una lettera alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, chiedendole di ritardare di due anni — quindi al 2027 — il traguardo per ridurre del 15% le emissioni, ritenuto non realizzabile nelle attuali condizioni di mercato. La richiesta è sostenuta dall’Acea, l’associazione dei costruttori in Europa, con a capo Luca de Meo, ceo di Renault.

