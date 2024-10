“Sono contenta che non sia un problema solo mio, voi come eliminate i moscerini della frutta?” “Ma quelle sono mosche dei bagni”: il video virale su TikTok (Di martedì 8 ottobre 2024) “sono contenta che non sia solo un problema mio“: così la TikToker Sarah Molnar (@happyhealthysarahh) ha parlato di una faccenda che riguarda molte persone o meglio, molte case. Quale? ‘L’assalto’ dei moscerini della frutta. La storia la racconta il Daily Dot. Intanto, stiamo parlando di quelli che si chiamano con nome scientifico “drosophila melanogaster”. Quando arrivano in casa probabilmente insieme alla frutta che compriamo, il problema è che riescono a deporre fino a 600 uova alla volta e che queste uova si schiudono in 24 ore. In poche parole, in una settimana sono ovunque. Nel video diventato virale, Molnar ha fatto vedere un ‘trucco’ per eliminare questi moscerini della frutta. come prima cosa, la creator fa vedere una trappola per moscerini a LED con alcuni esemplari attaccati morti stecchiti. Ilfattoquotidiano.it - “Sono contenta che non sia un problema solo mio, voi come eliminate i moscerini della frutta?” “Ma quelle sono mosche dei bagni”: il video virale su TikTok Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “che non siaunmio“: così laer Sarah Molnar (@happyhealthysarahh) ha parlato di una faccenda che riguarda molte persone o meglio, molte case. Quale? ‘L’assalto’ dei. La storia la racconta il Daily Dot. Intanto, stiamo parlando di quelli che si chiamano con nome scientifico “drosophila melanogaster”. Quando arrivano in casa probabilmente insieme allache compriamo, ilè che riescono a deporre fino a 600 uova alla volta e che queste uova si schiudono in 24 ore. In poche parole, in una settimanaovunque. Neldiventato, Molnar ha fatto vedere un ‘trucco’ per eliminare questiprima cosa, la creator fa vedere una trappola pera LED con alcuni esemplari attaccati morti stecchiti.

