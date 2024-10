Ilgiorno.it - Somma Lombardo, rissa tra giovani finisce nel sangue: un arresto e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)(Varese), 8 ottobre 2024 – Due feriti, unoricoverato in ospedale, l’altro dimesso e subito arrestato. È questo il bilancio della violentascoppiata nella serata di domenica in via Milano ache ha coinvolto tre stranieri di origine marocchina. Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri impegnati anche nelle ricerche del terzo uomo che, dopo il violento episodio, si è dato alla fuga. Ricoverato in ospedale a Varese ilpiù: si tratta di un cinquantenne già noto alle forze dell’ordine che ieri non era ancora fuori pericolo. Il secondo, trasportato all’ospedale di Gallarate, è, invece, un marocchino di 27 anni che, dopo essere stato dimesso, è stato arrestato. Ora è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.