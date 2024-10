.com - Sinner, Kyrgios: “Doppio con Jannik? Gioco solo con tennisti puliti”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nickincon? Mai. Il tennista australiano è stato il più duro in relazione al caso doping che ha coinvolto l’azzurro., positivo allo steroide anabolizzante Clostebol, è stato prosciolto da un tribunale indipendente. L’agenzia mondiale antidoping ha presentato ricorso al Tas, chiedendo una squalifica di 1-2 anni per il numero 1 del mondo., dall’inizio della vicenda, ha invocato sanzioni esemplari nei confronti dell’azzurro e non perde occasione per accusare. L’ultima stoccata arriva con una risposta alla domanda di un follower su Instagram. “Uncon?”, chiede l’utente. “con giocatori”, la risposta dell’australiano, che sarebbe invece disponibile a far coppia con Novak Djokovic. “Kokki però avrà sempre la precedenza”, dice facendo riferimento al connazionale Thanasi Kokkinakis.