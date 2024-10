Sicilia senz’acqua, questione annosa. A pagare sono i cittadini (Di martedì 8 ottobre 2024) Se il nord deve fare i conti con il maltempo e le piogge torrenziali al sud il caldo continua a farsi sentire con la mancanza di precipitazioni. La siccità in Sicilia, infatti, sta causando numerosi problemi, anche nel capoluogo. Servizio di Caterina Dall’Olio Sicilia senz’acqua, questione annosa. A pagare sono i cittadini TG2000. Tv2000.it - Sicilia senz’acqua, questione annosa. A pagare sono i cittadini Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Se il nord deve fare i conti con il maltempo e le piogge torrenziali al sud il caldo continua a farsi sentire con la mancanza di precipitazioni. La siccità in, infatti, sta causando numerosi problemi, anche nel capoluogo. Servizio di Caterina Dall’Olio. ATG2000.

La disfida dei sindaci nella Sicilia senz’acqua. “Negli invasi solo fango” - L’emergenza siccità. Dighe al minimo storico, rischio rubinetti chiusi anche a Palermo. Il governo dà l’ok al ripristino di tre dissalatori fermi da vent’anni. (Palermo.repubblica.it)

Sicilia - verso esaurimento disponibilità idriche : l’allarme dell’Anbi. Nel Palermitano - molti Comuni senz’acqua per un incidente - In Sicilia, la residua riserva d’acqua stoccata nei bacini artificiali si è ridotta, in soli 7 giorni, di quasi 6 milioni di metri cubi, nonostante le interruzioni nelle erogazioni per l’agricoltura e i razionamenti potabili per circa il 40% della popolazione siciliana. it ovvero telefonando al ... (Dayitalianews.com)

Sicilia senz’acqua - la Cnn rispolvera un’uscita di Santanchè che mi lascia basito - Poi come al solito, dopo tanto scrivere, mi fulmina un pensiero: la Sicilia è una regione autonoma! Quindi chi se ne frega? Anzi, rendiamo tutte le regioni autonome, così sappiamo sempre chi incolpare dei problemi e tutte grane in meno per il governo centrale. La Cnn scrive che ha tentato di ... (Ilfattoquotidiano.it)