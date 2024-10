Ilgiorno.it - Si sente male a scuola e muore all’ospedale. Le lacrime di Lonato per la piccola Catalina

(Di martedì 8 ottobre 2024) La comunità diè in lutto per la morte diGorovelli: una bambina di soli otto anni, che frequentava la seconda elementare. Giovedì scorso, durante le lezioni,si è sentitae, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, è stata trasferita d’urgenzaCivile di Brescia. Gli sforzi dei medici e degli infermieri del reparto di Rianimazione pediatrica e degli specialisti del reparto di oncologia ematologica dell’ospedale pediatrico degli Spedali Civili di Brescia non sono serviti a salvarla le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Nata ada genitori di origine albanese,viveva con la famiglia in via Pozzolo, nel centro del paese. Fin dala bambina aveva dovuto affrontare una grave patologia ematologica.