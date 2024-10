Settimana della protezione civile. Riconoscimento a dodici studenti (Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri mattina sono stati consegnati gli attestati di Riconoscimento a dieci studenti dell’Istituto Da Vinci Ripamonti, che hanno completato con successo un percorso formativo sulla protezione civile, promosso da Regione Lombardia. Sono Emanuele Trapani Eren Aksoy George Mattia Ciumpoaie Ilyass Badou Jordan Pio Colagrossi Luca Rinaldi Matteo Bernardo Nicholas Turba Renato Milasi Simone Labanca. Durante la mattinata, gli studenti delle scuole hanno avuto modo di conoscere da vicino le componenti del sistema di protezione civile e di soccorso alla popolazione. Tra gli eventi organizzati durante la Settimana, spicca lo spettacolo teatrale “Il Racconto del Vajont“, ideato dall’Istituto Da Vinci Ripamonti, che andrà in scena mercoledì 9 ottobre al Teatro Nuovo di Rebbio. Sono previste due rappresentazioni mattutine riservate alle scuole e una replica serale aperta al pubblico alle 21.00. Ilgiorno.it - Settimana della protezione civile. Riconoscimento a dodici studenti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri mattina sono stati consegnati gli attestati dia diecidell’Istituto Da Vinci Ripamonti, che hanno completato con successo un percorso formativo sulla, promosso da Regione Lombardia. Sono Emanuele Trapani Eren Aksoy George Mattia Ciumpoaie Ilyass Badou Jordan Pio Colagrossi Luca Rinaldi Matteo Bernardo Nicholas Turba Renato Milasi Simone Labanca. Durante la mattinata, glidelle scuole hanno avuto modo di conoscere da vicino le componenti del sistema die di soccorso alla popolazione. Tra gli eventi organizzati durante la, spicca lo spettacolo teatrale “Il Racconto del Vajont“, ideato dall’Istituto Da Vinci Ripamonti, che andrà in scena mercoledì 9 ottobre al Teatro Nuovo di Rebbio. Sono previste due rappresentazioni mattutine riservate alle scuole e una replica serale aperta al pubblico alle 21.00.

