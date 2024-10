Sergio Bonelli Editore presenta “LA DIVINA CONGREGA. CANTO V – IL MISTERO DEL BOCCACCIO” (Di martedì 8 ottobre 2024) La DIVINA CONGREGA è nuovamente riunita, questa volta sulle tracce dello stesso Dante Alighieri, scomparso durante le indagini sul tetro MISTERO che avvolge la residenza della famiglia BOCCACCIO, in quel di Certaldo Un clima insalubre circonda il maniero, mentre forze oscure sono all’opera tra le sue mura. Lo spettro dell’autore del Decamerone infesta gli incubi di Dante, mettendolo in guardia sull’imminente periglio. Riusciranno i nostri prodi eroi a trionfare sul Male anche questa volta? È questa la trama di CANTO V – IL MISTERO DEL BOCCACCIO, quinto volume della serie Sergio Bonelli Editore de LA DIVINA CONGREGA. Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “LA DIVINA CONGREGA. CANTO V – IL MISTERO DEL BOCCACCIO” Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Laè nuovamente riunita, questa volta sulle tracce dello stesso Dante Alighieri, scomparso durante le indagini sul tetroche avvolge la residenza della famiglia, in quel di Certaldo Un clima insalubre circonda il maniero, mentre forze oscure sono all’opera tra le sue mura. Lo spettro dell’autore del Decamerone infesta gli incubi di Dante, mettendolo in guardia sull’imminente periglio. Riusciranno i nostri prodi eroi a trionfare sul Male anche questa volta? È questa la trama diV – ILDEL, quinto volume della seriede LA

