Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli: “Non è più mia intenzione avere a che fare con questa persona in pubblico” (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso della seconda puntata della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli hanno avuto un battibecco che è successivamente sfociato in accuse pubbliche da ambo le parti. Terminata l’esibizione della Bruganelli, che ha ballato un charleston in coppia con Carlo Aloia, la giurata ha commentato: “Di concorrenti che ballano male a Ballando ne abbiamo visti tantissimi. Però con te succede una cosa strana. Tu sei una donna dalla grande personalità ma sulla pista sparisce la personalità. Non è che non balli bene però sulla pista diventi piccola, sparisci“. A quel punto l’ex moglie di Paolo Bonolis ha ammesso: “Da te mi aspettavo più acume. Quella Sonia lì ha aspettato 50 anni per venire fuori. Io sono piccola perché quella cosa non mi appartiene. Io vivo da 20 anni dall’altra parte della telecamera e guardo quelli che si esibiscono. Isaechia.it - Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli: “Non è più mia intenzione avere a che fare con questa persona in pubblico” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso della seconda puntata della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle,hanno avuto un battibecco che è successivamente sfociato in accuse pubbliche da ambo le parti. Terminata l’esibizione della, che ha ballato un charleston in coppia con Carlo Aloia, la giurata ha commentato: “Di concorrenti che ballano male a Ballando ne abbiamo visti tantissimi. Però con te succede una cosa strana. Tu sei una donna dalla grandelità ma sulla pista sparisce lalità. Non è che non balli bene però sulla pista diventi piccola, sparisci“. A quel punto l’ex moglie di Paolo Bonolis ha ammesso: “Da te mi aspettavo più acume. Quellalì ha aspettato 50 anni per venire fuori. Io sono piccola perché quella cosa non mi appartiene. Io vivo da 20 anni dall’altra parte della telecamera e guardo quelli che si esibiscono.

Selvaggia Lucarelli analizza il personaggio di Michelle Comi e lo paragona ad Antonella Elia : le sue parole - E proprio qui è scattato il paragone con Antonella Elia, la “bionda svampita” che ha costruito su questo stereotipo un’intera carriera. Selvaggia Lucarelli, in un suo recente articolo ha parlato della tecnica usata da Michelle, giudicandola anche un po’ datata. Il paragone con Antonella Elia Cosa ... (Donnapop.it)

“Mi ha ridicolizzata” - Selvaggia Lucarelli non ci sta e replica alle parole di Sonia Bruganelli - La replica di Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli L'articolo “Mi ha ridicolizzata”, Selvaggia Lucarelli non ci sta e replica alle parole di Sonia Bruganelli proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Sonia Bruganelli mette in mezzo la figlia - ma Selvaggia Lucarelli non l’ha mai ridicolizzata - So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l’ho accettato. Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l’ho ... (Donnapop.it)