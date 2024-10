Inter-news.it - Rocchi: «Var a chiamata? Una delle proposte in discussione»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il designatore arbitrale di Serie A e B Gianlucaha parlato alla seconda edizione del Codice di Giustizia Sportiva Figc a San Siro. Qualche novità e un giudizio sull’ultima giornata. Tante polemiche su Monza-Roma e non solo, l’estratto da Sky Sport. ARBITRI – Gianluca, designatore arbitrale di Serie A e B, ha giudicato l’operato di questo weekend: «Soddisfatto degli arbitraggi di questa giornata? No. La qualità però sta crescendo, il lavoro è sulla strada giusta: i nostri addetti al Var sono richiestissimi all’estero ma siamo pochi e non sempre possiamo mandarli. Essendo in 46 ognuno ha la sua sensibilità ed essere uniformi al 100% è impossibile»., un nuovo utilizzo del Var? NOVITÀ – Lo stessoha confermato le ultime novità: «Il Var a? Var ae tempo effettivo sonosu cui c’è unaIfab, non posso discuterne troppo.