Velvetmag.it - Regal Rexnord a Masi Torello (Ferrara): operai licenziati via mail

(Di martedì 8 ottobre 2024) La vicenda della, azienda americana specializzata nella produzione di componenti industriali, ha scosso il piccolo comune di, in provincia di. Nella mattinata del 7 ottobre, 77hanno ricevuto la comunicazione del licenziamento attraverso una PEC, un messaggio di posta elettronica certificata che ha sancito la fine del loro rapporto di lavoro e l’annuncio della delocalizzazione dell’attività produttiva in India e Cina., la reazione dei lavoratori Nonostante fossero già in uno stato di agitazione a causa di segnali preoccupanti che si erano accumulati negli ultimi mesi, i lavoratori non si aspettavano una decisione così drastica e immediata. Alle 8:05 del mattino, il messaggio via PEC ha lasciato i dipendenti sbalorditi e frustrati. La notizia del trasferimento della produzione ha generato un clima di incredulità e amarezza.