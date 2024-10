Raffaello Tullo in 'Contrattempi moderni' apre la stagione teatrale di Putignano (Di martedì 8 ottobre 2024) Undici spettacoli di prosa, musica e teatro civile, 6 spettacoli di teatro ragazzi. La nuova stagione 2024/25 del teatro comunale Giovanni Laterza del Comune di Putignano, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese porterà in città grandi nomi del teatro italiano da Angela Baritoday.it - Raffaello Tullo in 'Contrattempi moderni' apre la stagione teatrale di Putignano Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Undici spettacoli di prosa, musica e teatro civile, 6 spettacoli di teatro ragazzi. La nuova2024/25 del teatro comunale Giovanni Laterza del Comune di, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese porterà in città grandi nomi del teatro italiano da Angela

