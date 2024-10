Questione palestinese. Tutto esaurito in Ateneo per l’evento non autorizzato (Di martedì 8 ottobre 2024) Due bandiere della Palestina che incorniciano quella di Cravos Siena in un’aula gremita di studenti e professori: alla fine ‘J’Accuse: conferenza sulla Questione palestinese’ si è tenuta, e in modo totalmente pacifico. Gli sforzi dell’associazione studentesca per parlare della Questione palestinese proprio il 7 ottobre hanno dato i loro frutti in quella che è stata una delle conferenze più partecipate fra quelle all’Università di Siena negli ultimi anni. l’evento si è protratto per Tutto il pomeriggio e ha visto la partecipazione dello storico israeliano Ilan Pappé (presente da remoto), la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese, l’attivista italo-palestinese Karem Rohana e il divulgatore di geopolitica Giuseppe Flavio Pagano. Lanazione.it - Questione palestinese. Tutto esaurito in Ateneo per l’evento non autorizzato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Due bandiere della Palestina che incorniciano quella di Cravos Siena in un’aula gremita di studenti e professori: alla fine ‘J’Accuse: conferenza sulla’ si è tenuta, e in modo totalmente pacifico. Gli sforzi dell’associazione studentesca per parlare dellaproprio il 7 ottobre hanno dato i loro frutti in quella che è stata una delle conferenze più partecipate fra quelle all’Università di Siena negli ultimi anni.si è protratto peril pomeriggio e ha visto la partecipazione dello storico israeliano Ilan Pappé (presente da remoto), la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese, l’attivista italo-Karem Rohana e il divulgatore di geopolitica Giuseppe Flavio Pagano.

