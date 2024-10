Nubifragi e forti raffiche di vento: alberi caduti, scoperchiata una scuola (Di martedì 8 ottobre 2024) Il peggio non è ancora arrivato: l’allerta massima è per il tardo pomeriggio e la sera di oggi (martedì 8 ottobre). Ma la nuova ondata di maltempo, che si è abbattuta nelle score ore sulla nostra provincia, ha già fatto i primi danni, soprattutto in città. Le violente raffiche di vento hanno Bresciatoday.it - Nubifragi e forti raffiche di vento: alberi caduti, scoperchiata una scuola Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il peggio non è ancora arrivato: l’allerta massima è per il tardo pomeriggio e la sera di oggi (martedì 8 ottobre). Ma la nuova ondata di maltempo, che si è abbattuta nelle score ore sulla nostra provincia, ha già fatto i primi danni, soprattutto in città. Le violentedihanno

