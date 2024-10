Nia Jax:”Maggiore libertà e sicurezza con Triple H” (Di martedì 8 ottobre 2024) L’attuale WWE Women’s Champion e Queen of the Ring, Nia Jax, è al suo secondo round con la WWE, e Jax ha ricevuto notevolmente meno critiche dai fan da quando è tornata a settembre 2023. Il primo contratto di Jax con la WWE è stato firmato da Vince McMahon, mentre il suo attuale contratto è stato firmato da Paul “Triple H” Levesque, essendo uno dei membri del roster che ha lavorato sotto entrambi i regimi. Nia Jax: “Triple H mi ha rivoluta perchè vede molte cose in me” Parlando a “Busted Open Radio,” Nia Jax ha commentato il modo in cui viene utilizzata da Triple H rispetto a Vince McMahon: “Sento che è semplicemente un’era diversa. Abbiamo Triple H che ha preso il controllo delle cose, ed è lui che mi ha effettivamente assunto e ha visto molte cose in me. Zonawrestling.net - Nia Jax:”Maggiore libertà e sicurezza con Triple H” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 8 ottobre 2024) L’attuale WWE Women’s Champion e Queen of the Ring, Nia Jax, è al suo secondo round con la WWE, e Jax ha ricevuto notevolmente meno critiche dai fan da quando è tornata a settembre 2023. Il primo contratto di Jax con la WWE è stato firmato da Vince McMahon, mentre il suo attuale contratto è stato firmato da Paul “H” Levesque, essendo uno dei membri del roster che ha lavorato sotto entrambi i regimi. Nia Jax: “H mi ha rivoluta perchè vede molte cose in me” Parlando a “Busted Open Radio,” Nia Jax ha commentato il modo in cui viene utilizzata daH rispetto a Vince McMahon: “Sento che è semplicemente un’era diversa. AbbiamoH che ha preso il controllo delle cose, ed è lui che mi ha effettivamente assunto e ha visto molte cose in me.

