Nave affondata a largo di Samoa: i container galleggiano sull’acqua (Di martedì 8 ottobre 2024) Sommozzatori ed esperti marini non hanno trovato alcuna prova di una grande fuoriuscita di carburante sulla barriera corallina Samoana martedì, dopo che una Nave della marina neozelandese si è incagliata ed è affondata. Lo ha detto il vice primo ministro di Samoa. Ma un video pubblicato online e condiviso con The Associated Press mostra diversi container che galleggiano nell’acqua e sulla riva a Samoa. Almeno uno dei container trasportava generi alimentari, tra cui pane all’aglio e salsicce. Tutte le 75 persone a bordo della uHMNZS Manawani sono state evacuate in sicurezza quando l’imbarcazione è naufragata a circa un miglio dalla costa di Upolu, Samoa, nella giornata di domenica. Lapresse.it - Nave affondata a largo di Samoa: i container galleggiano sull’acqua Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sommozzatori ed esperti marini non hanno trovato alcuna prova di una grande fuoriuscita di carburante sulla barriera corallinana martedì, dopo che unadella marina neozelandese si è incagliata ed è. Lo ha detto il vice primo ministro di. Ma un video pubblicato online e condiviso con The Associated Press mostra diversichenell’acqua e sulla riva a. Almeno uno deitrasportava generi alimentari, tra cui pane all’aglio e salsicce. Tutte le 75 persone a bordo della uHMNZS Manawani sono state evacuate in sicurezza quando l’imbarcazione è naufragata a circa un miglio dalla costa di Upolu,, nella giornata di domenica.

