Sport.quotidiano.net - Modena, la sosta è quello che serve. Col Palermo saranno diversi i rientri

(Di martedì 8 ottobre 2024) Laè finalmente arrivata. In una situazione come quella attuale del, alle prese dall’inizio del torneo con i rovesci della malasorte, leggi infortuni, due settimane di lavoro senza partite arrivano come un’autentica benedizione. Ed esserci arrivati con un risultato positivo, anche se con qualche rimpianto per essere stati raggiunti sui titoli di coda della partita di Catanzaro, rimane comunque un buon viatico per provare a vedere il prossimo futuro un pizzico più rosa. La classifica dice che i canarini viaggiano attualmente in 13sima posizione a braccetto con la Reggiana a quota 9 (una media di 1,12 punti a gara, decisamente non esaltante): una graduatoria talmente fluida che vede i gialli a soli due punti dai playoff, a uno solo dai playout e a due sopra la retrocessione diretta.