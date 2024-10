Dailymilan.it - Milan, mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Theo Hernandez. La motivazione della squalifica

(Di martedì 8 ottobre 2024)delneidel capitano del: due giornate diTutto come previsto.si è beccato due giornate di. Non poteva essere altrimenti. La sceneggiata a fine gara in mezzo all'Artemio Franchi è stata punita da Paieretto e soprattutto dalla decisione del. Il tanto atteso comunicato deldopo la settima giornata di Serie A è uscito. La grande attesa per conoscere quante giornate diavrebbe preso il capitano rossonero dopo l'espulsione di domenica contro la Fiorentina è arrivata puntuale. Niente Udinese e Bologna per lui. Una punizione giusta, anche per il fatto, cheindossava la fascia da capitano al bracciosalterà Udinese e Bologna