Milan il rosso a Theo Hernandez costa caro | e il club lo multerà? La situazione

(Di martedì 8 ottobre 2024), il: e ilha deciso di optare per la linea dura: arriverà anche una multa per il francese? La follia dinel post-gara del match contro la Fiorentina non è andata giù alla dirigenza deldi via Aldo Rossi, che ha deciso di optare per la linea dura, e di conseguenza, per la multa. Sì, perché l’espulsione con la fascia da capitano al braccio – che costerà almeno due giornate di squalifica se non tre – ha rappresentato un gesto da giocatore tutt’altro che maturo e responsabile. Il terzino francese, ormai, è uno dei veterani di questoe a 27 anni suonati non può permettersi di commettere questi errori, mettendo poi in difficoltà la formazione allenata da Paulo Fonseca per le prossime gare del campionato.