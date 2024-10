Medio Oriente, operazione di terra nel sud del Libano. Giornalisti aggrediti (Di martedì 8 ottobre 2024) Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver avviato una operazione di terra nella parte occidentale del Libano meridionale e di aver ucciso un comandante di Hezbollah a Beirut. Aggredita una troupe di Giornalisti italiani. Servizio di Alessandra Buzzetti. Medio Oriente, operazione di terra nel sud del Libano. Giornalisti aggrediti TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, operazione di terra nel sud del Libano. Giornalisti aggrediti Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver avviato unadinella parte occidentale delmeridionale e di aver ucciso un comandante di Hezbollah a Beirut. Aggredita una troupe diitaliani. Servizio di Alessandra Buzzetti.dinel sud delTG2000.

