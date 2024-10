Masters 1000 Shanghai 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 9 ottobre con Sinner (Di martedì 8 ottobre 2024) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 9 ottobre per quanto riguarda il Masters 1000 di Shanghai 2024. Finalmente la pioggia ha concesso una treague dopo giornate da incubo e il tabellone si è allineato agli ottavi di finale. Giornata, quindi, tutta dedicata agli otto incontri da cui usciranno i nomi di coloro che avanzano ai quarti. Jannik Sinner, come già accaduto lo scorso anno, affronta Ben Shelton. Di seguito l’ordine di gioco completo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il, glie l’didiper quanto riguarda ildi. Finalmente la pioggia ha concesso una treague dopo giornate da incubo e il tabellone si è allineato agli ottavi di finale. Giornata, quindi, tutta dedicata agli otto incontri da cui usciranno i nomi di coloro che avanzano ai quarti. Jannik, come già accaduto lo scorso anno, affronta Ben Shelton. Di seguito l’dicompleto.

LIVE – Cobolli-Djokovic - terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Tra i due giocatori si tratta del primo precedente, con Nole che avrà tutti i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Qui, in caso di exploit, avrebbe di fronte uno tra il tennista a stelle e strisce Frances Tiafoe oppure il russo Roman Safiullin. it garantirà ai propri ... (Sportface.it)

Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 : accoppiamenti e risultati - (26) Thompson 6-3 6-2 (2) Zverev b. Moutet 2-6 6-3 6-4 (8) Ruud bye PARTE BASSA (6) Rublev bye Mensik b. (32) Nakashima 7-6(4) 6-3 (33) Lehecka b. Nishioka 2-4 ritiro Safiullin b. Shang 6-2 6-2 (WC) Wu b. Shevchenko 6-1 6-7(5) 6-2 (9) Dimitrov b. Muller 6-3 7-5 (5) Medvedev b. (WC) Wawrinka 6-7(6) ... (Sportface.it)

Masters 1000 di Shanghai - Cobolli-Djokovic : la sfida dalle 12 - 30 per gli ottavi di finale - 995. (Fonte Adnkronos) Foto Fioriti/FITP ilfaroonline. 555 dollari), il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo e del tabellone. Dove vedere la partita in tv e orario Il match tra Cobolli e Djokovic si giocherà alle 12. Flavio Cobolli affronterà oggi, al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 ... (Ilfaroonline.it)