Maltempo a Genova: esonda il rio Fegino, scuole chiuse (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella notte, Genova è stata colpita da intense precipitazioni che hanno portato all’innalzamento dell’allerta da gialla a arancione. Il fronte perturbato ha causato un primo picco di piogge che si sono abbattute su tutta la città, provocando allagamenti e disagi. Particolarmente critica è la situazione in Val Polcevera, dove il rio Fegino è esondato, creando ulteriori difficoltà. esonda il rio Fegino: Protezione civile in azione L’esondazione del rio Fegino ha spinto la Protezione civile a lanciare l’allarme, invitando i cittadini delle zone più colpite a raggiungere i piani alti delle abitazioni e a cercare luoghi sicuri. Nonostante l’intervento rapido delle autorità, i disagi continuano a essere numerosi, soprattutto nei quartieri a rischio esondazione. Thesocialpost.it - Maltempo a Genova: esonda il rio Fegino, scuole chiuse Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella notte,è stata colpita da intense precipitazioni che hanno portato all’innalzamento dell’allerta da gialla a arancione. Il fronte perturbato ha causato un primo picco di piogge che si sono abbattute su tutta la città, provocando allagamenti e disagi. Particolarmente critica è la situazione in Val Polcevera, dove il rioto, creando ulteriori difficoltà.il rio: Protezione civile in azione L’zione del rioha spinto la Protezione civile a lanciare l’allarme, invitando i cittadini delle zone più colpite a raggiungere i piani alti delle abitazioni e a cercare luoghi sicuri. Nonostante l’intervento rapido delle autorità, i disagi continuano a essere numerosi, soprattutto nei quartieri a rischiozione.

Maltempo sull’Italia - allerta rossa in Lombardia e Liguria : allagamenti a Genova - scuole chiuse - Allagamenti a Genova, dove dalle 22 di ieri, è scattata l'allerta arancione. Nella notte il rio Fegino ha raggiunto il livello di guardia, la Protezione civile ha fatto scattare l'allarme. (Adnkronos) – Ancora maltempo sull'Italia. La situazione più critica in Valpolcevera. Visualizza tutte le ... (Webmagazine24.it)

Maltempo e allerta meteo rossa oggi - esonda fiume a Genova : strade allagate e scuole chiuse - Ondata di maltempo sull'Italia dove oggi è allerta meteo rossa su Liguria e Lombardia. A Genova esondato il rio Fegino con allagamenti in strada. Scuole chiuse in molti comuni a causa di una allerta arancione su sette regioni e allerta gialla su tredici regioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Allerta rossa in Liguria e Lombardia per il maltempo : scuole chiuse a Genova e timori per l'uragano Kirk - Nella giornata di martedì 8 ottobre è stata diramata l'allerta rossa a causa del maltempo in Liguria e Lombardia, dove molte scuole rimarrano chiuse. Allerta gialla e arancione nel resto d'Italia. (Notizie.virgilio.it)