Mac Mini M4: il mini-PC di Apple si prepara al grande rilancio (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Mac mini M4 è uno dei dispositivi più attesi di Apple per la fine del 2024. Questo mini-PC, noto per la sua compattezza e versatilità, è pronto a subire un aggiornamento significativo sia nel design che nelle prestazioni. Con l'introduzione del processore M4, Apple intende consolidare ulteriormente la sua leadership nel settore dei PC desktop compatti, puntando su innovazioni che migliorano l'efficienza energetica e le capacità computazionali. Mac mini @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn nuovo design per una nuova era La principale novità riguardante il Mac mini M4 è senza dubbio il restyling completo del design. Secondo quanto emerso da numerose indiscrezioni, il nuovo Mac mini sarà più compatto che mai, avvicinandosi nelle dimensioni all'Apple TV, pur mantenendo tutte le funzionalità di un computer desktop ad alte prestazioni.

