Ilrestodelcarlino.it - Lotta allo spaccio di stupefacenti. Sei chili di cocaina in macchina. Pusher scoperto e portato in cella

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il carico che trasportava quell’auto era di quelli che scottano. Ciò che il suo ‘custode’ non sapeva, è che di lì a poco la polizia di Stato avrebbe guastato i suoi piani. Sono ancora avvolti nel massimo riserbo i contorni dell’operazione che ha permesso agli uomini della squadra mobile di togliere dal mercato dellocirca seidi. A trasportare l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sarebbe stato un trentenne nigeriano. Per lui, al termine dei controlli degli uomini della questura, sono scattate le manette. La sua serata si è così conclusa in unadel carcere dell’Arginone, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari che verrà verosimilmente fissata nelle prossime ore. I fatti. Come anticipato, al momento non sono trapelati molti dettagli sui contorni dell’attività.