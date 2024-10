Ilnapolista.it - Lo strambo infortunio di Tuanzebe: si è tagliato il pollice mentre lavava i piatti (è stato operato)

(Di martedì 8 ottobre 2024), ex Napoli, èprotagonista di un singolareche lo vedrà fuori dai giochi per un po’. Il difensore ora all’Ipswich Town ha quasi perso un dito. Lo racconta The Athletic: Il terzino destro dell’Ipswich Town Axeldovrà stare lontano dal campo per almeno un mese dopo essersi infortunato alla mano. L’ex difensore del Manchester United e dell’Aston Villa ha saltato la partita persa sabato contro il West Ham United dopo essersiilin quello che l’allenatore Kieran McKenna ha descritto come un «incidente molto sfortunato».sottoposto a un intervento chirurgico Sabato McKenna ha confermato che, 26 anni, èsottoposto a un intervento chirurgico per l’domestico e che sono in corso discussioni con uno specialista sul miglior percorso da seguire.