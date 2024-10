Le immagini del Bayesian in fondo al mare (Di martedì 8 ottobre 2024) A 52 metri di profondità lo scafo del panfilo del magnate anglosassone Mike Lynch riposa adagiato sul fianco con il suo carico di segreti e interrogativi senza risposta Today.it - Le immagini del Bayesian in fondo al mare Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A 52 metri di profondità lo scafo del panfilo del magnate anglosassone Mike Lynch riposa adagiato sul fianco con il suo carico di segreti e interrogativi senza risposta

Bayesian : recuperate apparecchiature videosorveglianza - dalle immagini nuove risposte sul naufragio - I palombari della Marina militari stanno continuando a esplorare il relitto dell'imbarcazione naufragata ad agosto. Sono state recuperate anche parti del ponte e materiale informatico, elementi utili per ricostruire le ultime ore del Bayesian.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Naufragio del Bayesian - le immagini dal satellite : "Colpito da downburst - un fenomeno difficile da prevedere" - Uno dei punti fondamentali nell'inchiesta sul naufragio del Bayesian al largo di Porticello è stabilire quale sia esattamente il fenomeno climatico che si è verificato intorno alle 4 del mattino dello scorso 19 agosto, ora in cui si sono persi i segnali della barca a vela di 56 metri, poi colata. (Palermotoday.it)

Bayesian - gli inquirenti analizzano le immagini sul fondo del mare. Riprese le ricerche per Hannah Lynch - Il veliero è appoggiato sul fianco destro, dopo essere affondato di prua, come hanno raccontato i testimoni e i superstiti agli investigatori. Anche la posizione dell’armatore è al vaglio degli inquirenti. In questa fase delle indagini l’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto ... (Ilfattoquotidiano.it)