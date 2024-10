Kiev, 'nella notte 2 missili e 19 droni russi contro Odessa' (Di martedì 8 ottobre 2024) Le forze russe hanno attaccato la notte scorsa la regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale, con due missili balistici Iskander-M provenienti dalla Crimea occupata e 19 droni kamikaze provenienti da Primorsko-Akhtarsk, in russia: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 18 droni nelle regioni di Odessa, Mykolaiv, Dnipro, Vinnytsia e Ternopil, mentre un altro velivolo senza pilota è tornato in russia, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. Quotidiano.net - Kiev, 'nella notte 2 missili e 19 droni russi contro Odessa' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Le forze russe hanno attaccato lascorsa la regione di, nell'Ucraina meridionale, con duebalistici Iskander-M provenienti dalla Crimea occupata e 19kamikaze provenienti da Primorsko-Akhtarsk, ina: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 18nelle regioni di, Mykolaiv, Dnipro, Vinnytsia e Ternopil, mentre un altro velivolo senza pilota è tornato ina, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram.

