Judo al Centro Olimpico Fijlkam di Ostia il corso istruttori della Federazione Internazionale

Ostia, 8 ottobre 2024 – Si sta svolgendo l'Undergraduate Certificate Judo Instructor, uno dei corsi dell'IJF Academy, al Centro Olimpico Matteo Pellicone della Fijlkam a Ostia Lido. Fino al 12 ottobre, ci saranno studi, allenamenti e poi gli esami. Insieme ai 42 partecipanti, proveniente da tutto il mondo, c'è anche la medaglia di bronzo di Tokyo 2020 Maria Centracchio. Con lei anche 11 atleti italiani. Come riporta la nota di Fijlkam.it 'Il Presidente Federale Domenico Falcone ha portato i suoi saluti ringraziando Envic Galea e tutti gli experts della commissione dell'IJF Academy, Tibor Kozsla, Chikara Kariya, Slavisa Bradic, Mark Huizinga, Daniela Krukower, Shinji Hosokawa e l'oro Olimpico di Pechino Giulia Quintavalle, nonché lo staff organizzativo Fijlkam per tutto il supporto garantito alla buona riuscita del corso, augurando il meglio a tutti i partecipanti'.

