Israele-Francia: le probabili formazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League 2024/2025. I transalpini vanno all’assalto della vetta contro l’avversario più debole di un girone che vede anche Italia e Belgio. Israele-Francia si giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso la Puskas Arena di Budapest. Israele-Francia: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa stanno cercando di riscattarsi dopo la delusione della manca partecipazione ad Euro 2024. Ma, al momento, gli sforzi della Nazionale di Hazan si sono rivelati vani avendo raccolto 0 punti nelle prime due giornate di Nations League, a causa delle due sconfitte contro Belgio(3-1), e Italia(0-1). L’obiettivo è quantomeno muovere la classifica con qualche risultato positivo. I transalpini sono considerati i favoriti di questo girone di Nations League, ma il loro inizio non è stato perfetto. Sport.periodicodaily.com - Israele-Francia: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League 2024/2025. I transalpini vanno all’assalto della vetta contro l’avversario più debole di un girone che vede anche Italia e Belgio.si giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso la Puskas Arena di Budapest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa stanno cercando di riscattarsi dopo la delusione della manca partecipazione ad Euro 2024. Ma, al momento, gli sforzi della Nazionale di Hazan si sono rivelati vani avendo raccolto 0 punti nelle prime due giornate di Nations League, a causa delle due sconfitte contro Belgio(3-1), e Italia(0-1). L’obiettivo è quantomeno muovere la classifica con qualche risultato positivo. I transalpini sono considerati i favoriti di questo girone di Nations League, ma il loro inizio non è stato perfetto.

