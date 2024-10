Ilfoglio.it - Immaturità e scuse opportuniste in Un posto al sole

(Di martedì 8 ottobre 2024) Marina va da Filippo per dirgli di essere indagata. E lui, adesso, le crede. Mentre permangono i dubbi di Diego su Ida, perché lei invece si è offesa per essere stata messa in discussione dal compagno che fino a questo momento l’aveva sostenuta in tutto. E ancora non conosciamo la loro posizione rispetto al reato commesso, finché non è chiaro il quadro clinico di Ferri. Silvia e Michele invece confessano a Guido che Mariella, dopo gli insulti ricevuti, è intenzionata a rivolgersi a un divorzista. Lui quindi, molto opportunisticamente, va da lei per chiederle scusa. Al Caffè Vulcano invece Nunzio insiste per rifare il locale affidando i lavori a Diana. Mentre Silvia è titubante.