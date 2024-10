Lanazione.it - Il Liga più intimo per gli intenditori. Al Verdi i nuovi sogni di rock n’ roll

(Di martedì 8 ottobre 2024) di Olga Mugnaini Atmosfera intima, luci smorzate e l’abbraccio raccolto del teatro. Non a caso è un concerto che ha il sapore della reunion fra amici, fra chi si conosce da tanto tempo. "Dedicato a noi" è il titolo che Lucianobue ha scelto per il suo nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi "di‘n’" che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. Domani sera alle 21sarà al Teatro- sold out da tempo -, con una scaletta a sorpresa e sempre diversa tappa per tappa di questo viaggio attraverso l’Italia. Accanto alle hit più amate dal pubblico non macheranno brani da riscoprire, più nascosti fra le decine e decine di canzoni che i suoi fan conoscono nota su nota.