Il futuro della Space Economy parla piemontese. Chi ci sarà all'Iac 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Appuntamento alla prossima settimana dove Milano si prepara ad accogliere l'edizione 2024 dell'International astronautical congress (Iac), uno degli eventi più prestigiosi al mondo per il settore spaziale, che vedrà il Piemonte al centro della scena, grazie a una presenza di rilievo che esalterà l'eccellenza del territorio in campo spaziale. La Regione Piemonte e il Centro estero per l'internazionalizzazione del Piemonte (Ceipiemonte) guideranno una delegazione di 22 aziende locali, impegnate a consolidare il ruolo della regione come polo di riferimento nella Space Economy globale. Con uno spazio espositivo di oltre 200 metri quadrati, l'area sarà un punto di incontro per le imprese locali, grandi e piccole, pronte a mostrare le loro capacità nei progetti spaziali internazionali.

Career day 2024 - torna a Roma Tor Vergata per sognare il futuro professionale - Mercoledì 16 ottobre 2024, tra le ore 10 e le 17, nel piazzale del Rettorato dell’università Torna il career day Campus&leaders&talents, un’iniziativa capace di far avvicinare le nuove generazioni studentesche al mondo del lavoro, con un approccio reale alle dinamiche con confronto in ... (Sbircialanotizia.it)