Guerra Ucraina-Russia, Mosca ordina l’arresto di due giornalisti Rai (Di martedì 8 ottobre 2024) Simone Traini e Stefania Battistini, inviati Rai, sono accusati di “attraversamento illegale del confine russo” Simone Traini e Stefania Battistini sono accusati di “attraversamento illegale del confine russo”. La Russia ne ha ordinato l’arresto in contumacia, dopo aver raccontato lo scorso mese di agosto l’incursione Ucraina a Kursk. Un tribunale della regione, come riferiscono i media russi, ha chiesto l’estradizione in Russia e l’arresto di Battistini e Traini per “attraversamento illegale” del confine ordinandone la “custodia cautelare” in territorio russo o “dal momento dell’estrazione”. Come riporta la Reuters, “non si tratta di un’occorrenza solitaria. Mosca ha avviato, dal 17 agosto, procedimenti penali contro 14 giornalisti stranieri. Gli ultimi reporter caduti nelle maglie della giustizia russa lavoravano per France 24 e per l’emittente svizzera CH Media. 361magazine.com - Guerra Ucraina-Russia, Mosca ordina l’arresto di due giornalisti Rai Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Simone Traini e Stefania Battistini, inviati Rai, sono accusati di “attraversamento illegale del confine russo” Simone Traini e Stefania Battistini sono accusati di “attraversamento illegale del confine russo”. Lane hatoin contumacia, dopo aver raccontato lo scorso mese di agosto l’incursionea Kursk. Un tribunale della regione, come riferiscono i media russi, ha chiesto l’estradizione indi Battistini e Traini per “attraversamento illegale” del confinendone la “custodia cautelare” in territorio russo o “dal momento dell’estrazione”. Come riporta la Reuters, “non si tratta di un’occorrenza solitaria.ha avviato, dal 17 agosto, procedimenti penali contro 14stranieri. Gli ultimi reporter caduti nelle maglie della giustizia russa lavoravano per France 24 e per l’emittente svizzera CH Media.

