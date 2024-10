361magazine.com - Grande Fratello, stop al doppio appuntamento: il reality show cambia programmazione

(Di martedì 8 ottobre 2024)alsettimanale: ilprogrammazione. Ecco cosa andrà in onda il giovedì in prima seratadiceal. Il cast della nuova edizione sta già facendo molto discutere dentro e fuori la Casa tra storie, amori e perplessità. Dopo l’uscita di Ilaria Clemente a causa della gravidanza, ieri sera in Casa ha varcato la porta rossa Carmen Russo, che in qualità di ospite ha cercato di supportare suo marito Enzo Paolo Turchi a causa di una crisi. Ilcondotto da Alfonso Signorini si appresta a vivere nuovimenti. Leggi anche Amici: il rimbrotto della prof. Cuccarini e della maestra Celentano agli allievi Ecco cosa è emerso nelle ultime ore Da giovedì 10 ottobre, il GF infatti non andrà più in onda in prima serata il giovedì su Canale 5.